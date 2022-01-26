Кемерово, 26 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Кемеровская область получит на лекарства от COVID-19 дополнительно 80,2 млн рублей. Это следует из распоряжения, подписанного председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Александр Куликов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

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В документе говорится, что более 15 млрд рублей пойдёт на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах.

Более 5 млрд рублей получат регионы — на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.

Отмечается, что на эти средства препаратами будут обеспечены ещё более 830 тысяч человек.