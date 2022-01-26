Киев, 26 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Власти Украины не имеют возражений по предложениям США по безопасности, которые Вашингтон намерен направить России. Об этом 26 января заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба

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«Она (позиция Киева — ред.) учтена и предложения, которые США направят России в части Украины не вызывают наших возражений», — сказал он.

Кроме того, Кулеба отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал ему в телефонном разговоре, что Вашингтон направит Москве письменные предложения по безопасности на нынешней неделе и после этого возможен еще один раунд американо-российских переговоров.

«Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано… Важно, что дипломатический трек контактов с Россией продолжает работать: пока говорят дипломаты, пушки молчат», — добавил глава украинского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что частичная эвакуация персонала американского посольства в Киеве является «мерой предосторожности», которая вызвана якобы возможным «вторжением» России на Украину.