Самара, 26 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в посредничестве во взяточничестве при получении сертификатов о вакцинации в Самаре. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

По версии следствия, 28 декабря 2021 года в Самаре фигурант уголовного дела 1996 года рождения получил 32 тысяч рублей за способствование в достижении договоренности с должностными лицами медучреждения о получении сертификатов вакцинации от COVID-19 без фактического получения прививок четырьмя лицами.

Подозреваемого задержали полицейские на месте происшествия после получения денег. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре медика заподозрили во взяточничестве.