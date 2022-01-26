Чебоксары, 26 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Чувашии чуть снизилось суточное количество госпитализированных в ковидные стационары. И выросло число жертв пандемии. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России о ситуации в Чувашии на 26 января 2022 года

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По данным на 26 января, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 49 049 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 334.

Выздоровели 42 182 жителя, доля вылечившихся составляет почти 86%. В том числе за последние сутки выписаны 96 человек.

Количество госпитализированных снизилось. Если 24 января в ковидные стационары перевели 124 пациентов, то 25 января — 121.

В Чувашии умер ещё один пациент с коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали 4186 больных ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 27 января по 7 февраля будут учиться дистанционно чебоксарские школьники. Данное решение также коснётся учреждений дополнительного образования.