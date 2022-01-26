Саратов, 26 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в стационары госпитализировали 117 зараженных коронавирусом пациентов, выписали по выздоровлении 106 человек. Об этом 26 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за время пандемии по состоянию на 26 января вылечились 129 213 человек. Подтверждено 139 930 случаев заражения коронавирусом, из них 567 — за прошедшие сутки. Среди новых инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 158 человек, 150 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 1062 пациента, на амбулаторном — 4521.

Умерли за прошедшие 24 часа шесть носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5308 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за неделю (17−23 января) зарегистрировали 18 020 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

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