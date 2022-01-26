Бухарест, 26 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило план введения в школьную программу страны нового обязательного предмета — «Теория юридического права». Об этом 26 января сообщает бухарестское издание Jurnalul.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Согласно официальной информации, основы юриспруденции школьникам будут преподавать как дипломированные адвокаты, таки студенты местных юридических вузов. Новоиспеченные учителя начнут работу на общественных началах, не получая за свою работу зарплаты и гонораров.

«Нам необходимо привлечь к этому процессу как можно больше энтузиастов с тем, чтобы румынские дети со школьной парты хорошо знали свои права и обязанности, и могли защитить свои интересы в условиях цивилизованного европейского общества», — заявила автор идеи, известный румынский адвокат Луминица Иоана.

Предполагается что «Теория юридического права» появится в расписании румынских старшеклассников уже с 1 сентября 2022-го года. Кроме того, в министерстве образования Румынии рассматривают возможность создания дополнительных «юридических кружков» при центрах детского и юношеского творчества по всей стране.