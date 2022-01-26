Вологда, 26 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области скончались семь пациентов с коронавирусом, всего с начала пандемии — 3161, сообщает оперштаб.

Пациент на ИВЛ

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По данным штаба, за сутки в регионе выявили 410 случаев COVID-19, общее число заражений коронавирусом достигло 104 124.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки от ковида скончались 648 человек.