Нальчик, 26 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии объявлены внеплановые каникулы для части учащихся школ. Власти региона были вынуждены предпринять такие меры из-за роста числа заболевших среди детей школьного возраста. Так, за последнюю неделю в республике он составил 54%, сообщили 26 января в пресс-службе главы и правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По решению оперативного штаба, с 26 января по 6 февраля будут приостановлены занятия для учащихся с первого по восьмой класс и десятиклассников. Школьники из выпускных девятых и одиннадцатых классов будут продолжать учебу в очном формате. Кроме того, временно приостановлены занятия в учреждениях дополнительного образования.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, подтвержденных случаев заражения штаммом «Омикрон» в Кабардино-Балкарии всего 22, в том числе один ребенок. А на амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции в настоящее время находятся больше двух тысяч детей. При этом в антиковидных госпиталях лечатся 36 несовершеннолетних.