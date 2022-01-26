Элиста, 26 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. За последние сутки в регионе положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 получили 315 человек (+34 за сутки). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 26 января.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Госпитализация потребовалась 265 пациентам с COVID-19. Состояние восьми жителей Калмыкии врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 3 405 человек.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 35 583 случая заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением после ковида 32 971 пациент. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 770 человек.