Киев, 26 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. «Мерой предосторожности», которая вызвана якобы возможным «вторжением» России на Украину, является частичная эвакуация персонала американского посольства в Киеве. Об этом 26 января заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в интервью телекомпании ABC.

Ua.usembassy.gov Кристина Квин

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«Такое решение было принято из-за того, что в настоящее время (президент РФ) Владимир Путин и Россия собрали такие военные силы на границе (с Украиной), и они могут в любой момент предпринять любые действия», — сказала она.

Также Квин уточнила, что решение о частичной эвакуации было основано на фоне этого с учетом предосторожности и для обеспечения гарантии безопасности семей сотрудников посольства США в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину, и разрешил сделать это добровольно части персонала американского диппредставительства.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.