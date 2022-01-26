Омск, 26 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 625 носителей коронавируса, в том числе 612 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 января в минздраве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 138 777 случаев заражения коронавирусом. По данным федерального оперштаба, выздоровели ещё 254 человека. За всё время коронавирус победили 128 986 омичей.

Жертвами COVID-19 за сутки стали шесть жителей региона, за весь период — 3455.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Омской области выявили 616 носителей коронавируса, выздоровели 247 человек, скончались 13 ковид-пациентов.