Симферополь, , 11:46 — REGNUM Следственные органы начали проверку сообщений о том, что в Керчи водитель автобуса высадил ребёнка из-за непрошедшей оплаты. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

В автобус Александра Майер © ИА REGNUM

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вечером 25 января в Керчи водитель автобуса высадил ребенка на ближайшей остановке из-за того, что оплата проезда по валидатору не прошла.

По данному факту следственные органы начали процессуальную проверку, планируется установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям водителя автобуса предприятия. Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.