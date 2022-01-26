Биробиджан, 26 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Еврейской автономии заказал 240 доз вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. Их распределят между медучреждениями региона, сообщило 26 января РИА Биробиджан.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Для региона закупают «Гам-Ковид-Вак М». Вакцинацию детей и подростков обещают проводить исключительно добровольно. Тем не менее, жители Еврейской автономии опасаются, что родителей будут принуждать к подписыванию разрешения на вакцинацию ребёнка.

«В школе, в которой обучается мой ребёнок, уже идёт опрос среди родителей о согласии или несогласии ставить вакцину ребёнку (12−17 лет), пока устно. Говорят, что это просто опрос… но у нас, к сожалению, ничего просто так не происходит!!!» — выразила опасения пользователь Instagram ekomarket_green_dv.

«С согласия, говорите?! Ну да, ну да. А потом без этой же прививки на занятия не будут пускать», — усомнилась ev_geniia4540.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье подали заявку на получение 1000 доз вакцины от коронавируса для детей 12−17 лет. Прививки подросткам будут делать добровольно.