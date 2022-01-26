Киев, 26 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 24,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За сутки 25 января на Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 2809, медработников — 642)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 913 809.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончался 141 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 99 584.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 596 715 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 17 661 202 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 19 118 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.