Барнаул, 26 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 26 января 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года зараженных коронавирусом, стало на рекордные 150 больше (всего 6877).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В первые с нового года за сутки протестированы 11 257 жителей региона, выявлены 507 носителей (+32), а тестов сделано на 2552 больше. Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 25 743 (+92 за сутки) и 92 407 (+412 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 322 (-2 за сутки). Из них 133 подключены к аппаратам ИВЛ (+10 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8695 человек, причём вновь 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 128 428 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 109 121 (+259) человек.

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