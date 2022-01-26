Барнаул, 26 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 26 января 2022 года вакцинированы 1 244 168. Прирост за последние сутки составил +7209.

Yarregion.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 62794 жителей региона получили первую прививку (+1734 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 110 429 (+4246 за сутки). Также известно о 70 945 ревакцинированных (+1229 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечал, что данных показателей ещё недостаточно для создания коллективного иммунитета.

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