Москва, 26 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о введении химической кастрации для педофилов, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

В ходе обсуждения закона о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о химической кастрации.

«Я бы предложил физическую кастрацию», — сказал вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, докладывающий закон.

В ответ на поддержку зала он также уточнил:

«К счастью, многие из них до суда не доживают».

Кроме того, Турчак высказался за пожизненное наказание для педофилов, впервые совершивших такое преступление.