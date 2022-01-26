Чебоксары, 26 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Чувашии на «дистанционку» до 7 февраля переводят школы в Чебоксарах и столичные учреждения дополнительного образования. Соответствующее решение принято 26 января на заседании правительства республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Перед рассмотрением повестки глава Чувашии Олег Николаев предложил перевести на дистанционный режим обучения все школы в Чебоксарах. Связано это со всплеском заболеваемости. Аналогичные меры коснутся кружков и секций.

«Посмотрите также по учреждениям дополнительного образования. Здесь надо либо резко усилить контроль, либо, если там тоже есть риски, давайте также приостановим деятельность и учреждений дополнительного образования», — сказал руководитель республики, обратившись к министру образования Дмитрию Захарову.

«Олег Алексеевич, предложение всё-таки комплексно подойти к вопросу. И школы, и учреждения дополнительного образования перевести на дистанционный формат обучения», — отреагировал министр.

Глава Чувашии согласился с предложением:

«Срок пока давайте установим до понедельника [7 февраля]. В течение недели будем смотреть за ситуацией».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на «дистант» с 27 января будут переведены все школы. Это связано с тем, что 65% заболевших школьников и педагогов в Чувашии приходится на образовательные учреждения Чебоксар.