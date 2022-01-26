Учреждения дополнительного образования в Чебоксарах уйдут на «дистант»
Чебоксары, 26 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Чувашии на «дистанционку» до 7 февраля переводят школы в Чебоксарах и столичные учреждения дополнительного образования. Соответствующее решение принято 26 января на заседании правительства республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости — все новости»
Перед рассмотрением повестки глава Чувашии Олег Николаев предложил перевести на дистанционный режим обучения все школы в Чебоксарах. Связано это со всплеском заболеваемости. Аналогичные меры коснутся кружков и секций.
Глава Чувашии согласился с предложением:
Как сообщало ИА REGNUM, из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на «дистант» с 27 января будут переведены все школы. Это связано с тем, что 65% заболевших школьников и педагогов в Чувашии приходится на образовательные учреждения Чебоксар.