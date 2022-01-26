Москва, 26 января 2022, 10:47 — REGNUM Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск брата осужденного блогера Алексея Навального Олега. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Ранее ФСИН России попросила суд заменить Олегу Навальному год условного заключения реальным сроком.
Соответствующее заседание суда должно пройдет 18 февраля.
Сообщалось, что из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января 2021 года, создав угрозу массового заболевания.
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