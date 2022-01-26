Москва, , 10:47 — REGNUM Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск брата осужденного блогера Алексея Навального Олега. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В розыске 23.мвд.рф

Ранее ФСИН России попросила суд заменить Олегу Навальному год условного заключения реальным сроком.

Соответствующее заседание суда должно пройдет 18 февраля.

Сообщалось, что из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января 2021 года, создав угрозу массового заболевания.

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