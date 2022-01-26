Улан-Удэ, 26 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки от COVID-19 излечились 263 пациента. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус побороли 74 916 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 81 766. За сутки диагноз подтвердился у 631 человека.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 511 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Под медицинским наблюдением остаются более 20,1 тыс. человек, контактировавших с больными COVID-19.