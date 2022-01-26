Чита, 26 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Забайкалье, необходимо изменить систему выявления заболевших учеников и отстранять от работы педагогов, непривитых от COVID-19. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила глава территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба правительства Забайкалья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

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Осуществлять контроль за самочувствием школьников намерены на первом уроке, а также в течение дня. «Сотрудники, переболевшие или привитые более шести месяцев назад, непривитые или имеющие медотвод от прививки, должны переводиться на дистанционный формат работы.

Всех, кто отказывается от прививки, но при этом входит в категорию работников, подлежащих обязательной вакцинации, необходимо отстранять от работы», — добавила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае с 17 по 23 января по сравнению с предыдущей неделей произошёл резкий (на 70%) рост заболеваемости COVID-19.

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