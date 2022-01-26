Чебоксары, 26 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Чебоксарах с 27 января школы переведут на дистанционный формат обучения. На «удалёнке» дети будут учиться предварительно до 7 февраля. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено 26 января на заседании правительства Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Перед обсуждением основных вопросов глава Чувашии Олег Николаев выразил обеспокоенность ситуацией в образовательных учреждениях на фоне «очень большого роста» количества заражений коронавирусом в республике. Министр образования Дмитрий Захаров подтвердил, что ситуация в школах «остаётся неудовлетворительной».

«В настоящее время насчитывается 660 заболевших, в том числе 430 — в Чебоксарах. То есть 65% заболевших учеников и сотрудников — в столице, при этом ежедневный прирост составляет более 100 человек», — сказал глава минобразования.

По его словам, в других муниципальных образованиях ситуация «более-менее благополучная, удовлетворительная»:

«Немного настораживает Чебоксарский район, но там принимаются точечные решения по переводу на дистанционный формат обучения».

Олег Николаев предложил перевести школы в Чебоксарах на дистанционный режим обучения.

«Полностью поддерживаю», — сказал Дмитрий Захаров.

По итогам обсуждения принято решение о переводе школ в Чебоксарах на «дистант» с 27 января по 7 февраля. Это решение могут продлить.