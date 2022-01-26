Мадрид, , 10:09 — REGNUM Парламент Испании должен быть един в отношении украинского кризиса и «не разжигать страхи испанского народа». Об этом в ходе выступления в Комитете по иностранным делам Конгресса депутатов Испании заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.

Хосе Мануэль Альбарес Exteriores.gob.es

«Мы не находимся в условиях военного сценария — мы пытаемся его избежать», — сказал Альбарес.

По его словам, путь диалога и убеждения принесёт результаты.

Альбарес полагает, что нынешний этап — это этап «хрупкого, непрочного и находящегося под угрозой диалога, но до конца мы будем делать ставку на него», и по этой причине «мы не должны возбуждать понятное беспокойство испанского народа, потому что ситуация и так достаточно тревожная».