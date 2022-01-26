Ижевск, 26 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 25 января после перенесенного заражения коронавирусом выписались 425 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 74 495 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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За все время пандемии в республике подтвердили 84 445 случаев заражения коронавирусом, из них 708 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 104 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 79 жителей республики старше 65 лет.

3479 человек скончались, за минувшие сутки скончалась 83-летняя женщина, накануне летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 6471 житель региона. В течение суток госпитализировано 145 человек. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 6894 человека с подтвержденным заражением, 575 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 114 человек — в тяжелом состоянии, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 25 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 682 034 человека. Второй компонент препарата получили 534 226 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.