Благовещенск, 26 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Амурской области идёт подготовка к приходу новой волны коронавируса. В рамках этой работы главам муниципалитетов предстоит проверить, достаточно ли транспорта для обслуживания пациентов в медицинских учреждениях районов. Соответствующее поручение дал глава региона Василий Орлов, сообщила «Амурская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Главы на территориях, посмотрите с главными врачами районных больниц, достаточно ли медицинского транспорта. Там, где это необходимо, выделите автомобили, чтобы помочь медицинским бригадам максимально быстро выезжать к пациентам», — распорядился Василий Орлов.

Он подчеркнул, что на подготовку к увеличению темпов распространения коронавирусной инфекции в Амурской области осталась неделя. По словам губернатора, для больниц в течение нескольких лет закупали новую технику, но на пике пандемии машин всё равно может не хватить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области увеличивают количество выездных бригад врачей, которые будут посещать пациентов. Акцент намерены сделать на оказание помощи на дому. Тем не менее, количество мест в ковидных госпиталях увеличат с 1080 до 4700. Для больниц закупают лекарства и создают запасы кислорода.