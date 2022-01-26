Владивосток, 26 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Жители Приморья активно звонят на бесплатную коронавирусную «горячую линию» — звонки принимают почти 70 операторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Телефон

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Операторы могут дистанционно записать к врачу, вызвать его на дом, дать справочную информацию о работе медицинских организаций, пунктов вакцинации, уточнить порядок получения QR-кода. В день поступает от 250 до 300 звонков.

«До приближения пятой волны COVID-19 приморцы чаще обращались с вопросами по вакцинации: где можно вакцинироваться и как можно записаться. Сейчас стали больше спрашивать о признаках штамма «Омикрон». В том числе увеличилось количество обращений по вызову врачей на дом и уточнений, где находятся амбулаторные инфекционные центры», — пояснили специалисты.

Мощности кол-центров постепенно наращивают — специалисты системы «122» смогут обрабатывать до 10 тыс. звонков. Для этого в ближайшее время будет увеличено количество операторов.

Читайте также: Петербуржцы в 2,5 раза чаще стали обращаться в службу «122» из-за ковида

Как сообщало ИА REGNUM, жители Санкт-Петербурга за последние три дня стали в 2,5 раза чаще обращаться в единую региональную информационно-справочную службу «122» из-за сложившейся в городе эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.