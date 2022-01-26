Челябинск, 26 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Челябинской области с COVID-19 справился ещё 31 пациент. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 143 228 пациентов. А выявили коронавирус ещё у 957 граждан, в том числе у 148 школьников.

Больных COVID-19 насчитывается 5726 человек. Скончались от ковида ещё 11 граждан.