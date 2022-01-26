Саратов, 26 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Саратовской области полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 1,21 млн граждан, повторно привились 42 тыс. человек. По состоянию на 26 января коллективный иммунитет к коронавирусу в Саратовской области составляет 71%, сообщила первый замминистра здравоохранения регион Елена Степченкова.

Perepis2020.ru Коллективный иммунитет

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По области ежедневно прививается около 5 тыс. жителей. В 12-и медучреждениях развернуто 1558 коек для пациентов с коронавирусом. Создан двухмесячный запас лекарств.

На сегодняшний день в лабораториях проведено более 3 млн исследований на COVID-19.

ИА REGNUM ранее сообщало, Саратовская область получила первую партию вакцины от COVID-19 для иммунизации подростков.

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