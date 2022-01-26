Москва, 26 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Повышенная сухость открытых участков тела в зимний период свидетельствует о наличии холодовой аллергии у взрослых людей. Об этом сообщила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

По её словам, это начальная стадия заболевания. Также в числе симптомов — покраснение, зуд, жжение.

«Аллергическая реакция может носить и более тяжёлый характер — по типу генерализованной крапивницы. В этих случаях возникают волдыри, сопровождающиеся сильным жжением, зудом, отеками», — добавила в интервью радио Sputnik специалист.

При этом Логина отметила, что холодовая аллергия может возникнуть не только зимой, но и летом. Причем в летний период возникают самые опасные формы этого заболевания.

«Например, человек может погрузиться в водоем, из-за разницы температуры воздуха и воды произойдет мгновенное охлаждение организма, и это может сопровождаться анафилактическим шоком, что крайне опасно», — пояснила врач.

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Специалист указала на то, что традиционные методы лечения аллергии, которые используются, например, при неадекватной реакции организма на пыльцу растений, неприменимы при этом заболевании. Единственным методом является аутолимфоцитотерапия — лечение собственными иммунными клетками, лимфоцитами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина сообщила, что проявления аллергии никак не зависят от возраста.