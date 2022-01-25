Якутск, , 11:17 — REGNUM Городская администрация столицы Якутии получила письмо с угрозами и информацией о минировании здания. Отправитель послания заверил, что если хоть одна собака в Якутске пострадает, он примет меры, а пока для профилактики уже заложил взрывные устройства в мэрии, судах, отделениях полиции и управлении Роспотребнадзора. Письмо 25 января опубликовано в соцсетях.

Эвакуация monicore

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Взрывное устройство в мэрии не было обнаружено. Поводом для угроз автор послания назвал слухи о том, что чиновники Якутска обвиняют зооактивистов в том, что собаки нападают на людей.

«Вы сами же настраиваете людей против друг друга и против собак. Никакие собаки на людей и детей в Якутске и в Якутии не нападали. Если хоть одна собака пострадает или погибнет от рук догхантеров, а зооактивист будет найден и привлечен, то я очень огорчусь и приму соответствующие меры в отношении вас всех. Не думайте, я не хочу зла, я хочу чтобы все было в рамках закона», — говорится в письме.

Его автор также назвал информацию о гибели сотрудницы вуза в Якутске, растерзанной собаками, фейком и информационным вбросом. Он считает, что с помощью таких новостей чиновники просто пытаются добиться того, чтобы практику умерщвления бродячих животных снова прописали в законодательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Автодорожном округе Якутска было обнаружено тело пожилой женщины, растерзанной собаками. 22 января от зубов животных погибла семилетняя школьница из Забайкальского края.