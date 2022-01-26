Якутск, 26 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Представитель «Единой России» в Госсобрании Якутии Павел Ксенофонтов считает расходы мэрии Якутска на содержание бродячих собак слишком большими. По его данным, на эти цели из бюджета города потратят не менее 70 млн рублей. Эту сумму народный избранник назвал немаленькой в своём телеграм-канале.

geralt Собака в приюте

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«С чем можно сравнить? Например, в прошлом году на газификацию города из бюджета направили 47 млн рублей», — отметил Павел Ксенофонтов.

Особое внимание в контексте этих трат он обратил на нехватку финансирования по многим направлениям. В том числе, по мнению депутата, деньги пригодились бы на развитие рынка газомоторного топлива, строительство дорог, очистных сооружений и мусорных полигонов.

«Но скрепя зубами мы вынуждены будем поддержать инициативу администрации города Якутска. Выделить средства на содержание безнадзорных собак и строительство приютов или приюта. Так как ситуация практически безвыходная — скоро весна, собак разгуливающих станет еще больше. Пойманных отпускать нельзя. Поправки в ФЗ 498, о наделении регионов дополнительными полномочиями по регулированию численности, вступят не скоро», — констатировал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе прокуратура Якутии пришла к выводу, что республиканский департамент ветеринарии не контролировал, качественно ли в муниципалитетах занимаются отловом бродячих животных. В 20 районах республики профилактикой этой проблемы не занимались. Надзорное ведомство выявило 355 нарушений закона в этой сфере и опубликовало 220 распоряжений об их устранении.