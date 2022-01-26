Южно-Сахалинск, 26 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. На Сахалине за последние 24 часа вакцинировались от COVID-19 1484 человека (днём ранее — 1457), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в областном оперативном штабе.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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За сутки в островном регионе выявили 193 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 114). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 45 479 человек.

В настоящее время проходят лечение от COVID-19 в стационарах и на дому 1609 человек.

Ещё пять пациентов не справились с осложнениями коронавируса и скончались. Всего на Сахалине жертвами COVID-19 стали уже 625 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки в ковидные госпитали попали ещё 29 человек (днём ранее — 43). Всего на 26 января в стационарах проходят лечение от COVID-19 211 пациентов.