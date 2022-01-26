Севастополь, 26 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Первую партию вакцины «Спутник М» против коронавируса для подростков от 12 до 17 лет включительно получил Севастополь. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

ИА REGNUM Вакцинация

«Вакцина будет поступать еще, это только первая партия. Основные противопоказания у «Спутника М» такие же, как и у «Спутника V» — обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания и аллергические реакции на компоненты вакцины», — прокомментировал главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.

На первом этапе Севастополю передано 480 доз вакцины «Спутник М», партию уже распределили по детским поликлиникам четвертой и девятой городских больниц, а также доставили в детскую поликлинику №2 на ул. Юмашева. Вакцинация является добровольной.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь первым среди регионов России достиг коллективного иммунитета к коронавирусу среди взрослого населения.