Кемерово, 26 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области из-за роста числа новых носителей коронавируса поликлиники перешли на усиленный режим работы. Решение принято на заседании оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Роспотребнадзор совместно с минздравом и научными учреждениями региона проводят молекулярно-генетический мониторинг штаммов возбудителя коронавируса.

По данным заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежды Кутькиной, до октября в Кузбассе наблюдались разные генетические варианты вируса, с октября в 100% случаев определялся штамм «Дельта». Также впервые выявлен штамм «Омикрон».

По данным кемеровского министерства здравоохранения, 24 января было зафиксировано рекордное число в «красные зоны» поликлиник и вызовов врачей на дом (7 тысяч обращений) — рост в среднем составил 130%-140%. После этого поликлиники перешли на усиленный режим работы. Пока они будут работать ежедневно и до 20:00. В случае увеличения числа пациентов в крупных городах ряд больниц первичного звена перейдут на круглосуточный режим работы.