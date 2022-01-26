Киев, 26 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. На Украину доставлено порядка 300 комплексов Javelin и 79 тонн американских вооружений для украинских Вооруженных сил (ВСУ). Об этом 26 января сообщает посольство США в Киеве на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«300 Джавелинов. 79 тонн помощи безопасности ВСУ. Третья партия одобренного президентом (США Джо) Байденом пакета помощи на 200 миллионов долларов прибыла сегодня вечером в аэропорт Борисполь в Киеве», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что Соединенные Штаты поддерживают Украину и будут продолжать оказание ей такого рода помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в постпредстве России при Организации Объединённых Наций (ООН) заявили, что Украину «наводнили» вооружения Соединенных Штатов и Североатлантического альянса (НАТО).