Петропавловск-Камчатский, 26 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки в ковидные госпитали попали ещё 29 человек (днём ранее — 43). Всего на 26 января в стационарах проходят лечение от COVID-19 211 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время на Камчатке медики выписали в связи с полным выздоровлением 57 человек. За весь период пандемии успешно справились с болезнью уже 19 854 жителя края.

В стационарах из 270 специально развернутых коек свободными остаются 59.

У 122 пациентов врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию.

За последние 24 часа на Камчатке инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 127 человек (днем ранее — у 120), за весь период пандемии — у 25 068.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, последний смертельный случай от осложнений COVID-19 был зарегистрирован на Камчатке 24 января. Всего в крае не справились с болезнью 527 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, якутянок, ожидающих ребёнка, будут в обязательном порядке проверять на коронавирус. Тестировать беременных намерены в каждый визит в поликлинику.