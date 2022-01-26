Москва, 26 января, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году в рамках программы раздельного сбора мусора собран рекордный объем вторсырья — более 1 миллиона тонн, сообщается на портале мэра столицы.

Patrick Раздельный сбор мусора

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, это на 18% больше, чем в 2020 году. Он уточнил, что в столице созданы все условия для сортировки мусора раздельно.

В Москве действует двухконтейнерная система, которая уже показала свою эффективность. Во дворах жилых домов и около соцобъектов оборудовано более 22 тыс. контейнерных площадок, установлено более 60 тыс. контейнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется увеличить долю граждан, которые будут раздельно сортировать бытовые отходы.

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