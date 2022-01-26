Вашингтон, 26 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Источники природного газа, альтернативные российским, изыскивают США для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину. Об этом высокопоставленный представитель американской администрации сообщил в ходе телефонного брифинга журналистам.

Лев Коровин ИА Красная Весна Белый дом

По словам чиновника, такая работа ведётся из-за вероятности военного конфликта. Уязвимые объёмы газа сравнительно невелики, так как через украинскую территорию теперь идёт вдвое меньше российского газа.

США взаимодействуют с союзниками в Европе, чтобы планировать меры реагирования. Обсуждается в том числе применение имеющихся газовых резервов, объём которых низкий из-за сокращения поставок из РФ в последние месяцы.

«Мы работаем над тем, чтобы выявить дополнительные объёмы природного газа нероссийского происхождения в различных регионах мира — от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США», — добавил американский госслужащий.

В США, как заверил он, уверены в способности обеспечить потребности Европы на зиму и весну за счёт альтернативных источников. Такие поставки должны перекрыть значительную часть потенциального дефицита, при этом сценарий прекращения поставок энергоносителей из РФ по другим европейским маршрутам считается «менее вероятным», хотя подготовка идёт и к нему.

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