Кабул, , 08:32 — REGNUM Энергетическая компания Афганистана «Брешна» заявила, что из-за технической проблемы в электроэнергетической системе Центральной Азии прекращена подача электроэнергии из Узбекистана в Афганистан. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Без света (сс) CWitte

25 января «Брешна» выступила с заявлением, в котором говорится, что в энергосистеме стран Центральной Азии возникла техническая проблема, в результате которой отключилось электричество в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. По данным компании, над устранением проблемы работают технические команды трёх стран.

Некоторые районы города Кабула и несколько провинций также лишены электроэнергии из-за перебоев в подаче из Узбекистана в Афганистан.

В то же время «Брешна» заявила, что её специалисты впервые смогли наладить подачу электроэнергии из Туркмении в Кабул.

Афганистан сильно зависит от поставок электроэнергии из стран Центральной Азии. В холодное и жаркое время года крупные города, в том числе Кабул, испытывают перебои с электроэнергией.