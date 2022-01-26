Москва, 26 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Сегодня, 26 января, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В рамках «правительственного часа» Лавров расскажет об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации, а также ответит на вопросы парламентариев.

Кроме того, все пять фракций выскажут свое мнение относительно работы министерства, дадут оценку и выступят с предложениями.