Глава МИД Лавров ответит на вопросы депутатов Госдумы
Москва, 26 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Сегодня, 26 января, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Госдума
В рамках «правительственного часа» Лавров расскажет об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации, а также ответит на вопросы парламентариев.
Кроме того, все пять фракций выскажут свое мнение относительно работы министерства, дадут оценку и выступят с предложениями.