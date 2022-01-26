Самара, 26 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Дополнительные кабинеты для приёма пациентов с симптомами ОРВИ развернули в поликлиниках Самарской области. Об этом 26 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Https://belregion.ru/ Поликлиника

Следите за развитием событий в трансляции: «Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости — все новости»

Сообщается, что в регионе продолжается мобилизация системы здравоохранения в связи с распространением штамма «Омикрон» и увеличением количества заразившихся.

Так, в поликлиниках области специалисты развернули 25 дополнительных кабинетов для приема взрослых пациентов с симптомами ОРВИ.

Отмечается, что в регионе идет работа по обеспечению готовности медицинских учреждений, промышленности, производящей лекарства и средства индивидуальной защиты, к новому витку пандемии.

На станциях скорой медпомощи крупных городов региона созданы специальные бригады для работы с пациентами с COVID-19.