Якутск, 26 января, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Жители Якутска иногда обращаются на горячую линию по коронавирусу в ситуации, когда неотложная помощь не требуется. В том числе звонят те, кто контактировал с ковид-инфицированными. Заведующая медцентром Якутска Римма Яковлева считает, что в таких случаях люди могли бы сами купить и сделать тесты на COVID-19, сообщило ИА SakhaDay.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы не можем рассуждать о том, паникуют люди излишне, не паникуют. Раз вызывают врача на дом, значит люди болеют, и им должна быть оказана медпомощь. Конечно, некоторые могли бы купить тесты в аптеке и проводить тестирование на коронавирус сами. Но предпочитают сделать вызов», — отметила Римма Яковлева.

Корреспондент ИА SakhaDay обзвонил аптеки и не нашёл в продаже тестов на коронавирус. Их можно приобрести только под заказ, с доставкой через десять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутска возмущены, что им и их детям не оказывают медицинскую помощь. В соцсетях люди жалуются, что не могут дождаться врача.