Москва, , 07:59 — REGNUM Россия выдвинула США и Западу некоторые предложения по гарантиям безопасности не для того, чтобы их приняли, а для того, чтобы их отвергли, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Есть хоть один работник МИДа зрелый или юный, или хоть один работник политического аппарата, занимающийся внешнеполитической деятельностью, или хоть один человек, занимающийся политической дипломатией, или хоть один журналист, занимающийся всерьез описанием внешнеполитической деятельность, есть хоть кто-нибудь в теме и уверен, что есть шансы при этом, что Америка согласится с теми условиями, которые ей выдвигает Россия?», — задал риторический вопрос Кургинян.

По его словам, все вышеперечисленные лица прекрасно понимают, что предложения, выдвинутые Соединенным Штатам в части необходимости учесть российские интересы и поумериться, будут однозначно и безальтернативно отвергнуты. Поскольку вообще для американцев эти предложения являются предметом изумления и изумленного отторжения. И это понимают все, кроме некоторых рядовых граждан.

«Но ведь это все положено на бумагу и двинуто нашим неважно, партнерам, врагам, уже разобраться не можем, кому. Это же произошло, и результат предсказуемый. Что я должен думать по этому поводу? Что кто-то решил сыграть на изменении курса доллар-рубль? Это слишком мелко. Единственное, что люди, которые мало-мальски в теме, могут думать — совершенно очевидно — что мы выдвигаем эти требования для того, чтобы их отвергли, а после их отвержения было нечто сделано. И тут, казалось бы, все совпадает: Дума как-то разминает тему ДНР, ЛНР, с другой стороны, мы нечто выдвинули, чтобы нечто сказать, «ах вы не можете это принять, ну тогда…» Тогда что?», — продолжил политолог.

По его словам, существует три расхожих сценария: первое — признание ДНР и ЛНР, второй — расширение России в сторону Мариуполя под факт признания и третье — что Россия всерьез развернется вплоть до Приднестровья, взяв всю черноморскую часть Украины. Но ни один из этих сценариев не является актуальным и желанным для действующей российской элиты, хоть сам политолог с радостью поддержал бы любой из них.