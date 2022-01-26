Кургинян: Россия выдвинула США заведомо неприемлемые требования. Зачем?
Москва, 26 января, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Россия выдвинула США и Западу некоторые предложения по гарантиям безопасности не для того, чтобы их приняли, а для того, чтобы их отвергли, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.
По его словам, все вышеперечисленные лица прекрасно понимают, что предложения, выдвинутые Соединенным Штатам в части необходимости учесть российские интересы и поумериться, будут однозначно и безальтернативно отвергнуты. Поскольку вообще для американцев эти предложения являются предметом изумления и изумленного отторжения. И это понимают все, кроме некоторых рядовых граждан.
По его словам, существует три расхожих сценария: первый — признание ДНР и ЛНР, второй — расширение России в сторону Мариуполя под факт признания и третий — что Россия всерьез развернется вплоть до Приднестровья, взяв всю черноморскую часть Украины. Но ни один из этих сценариев не является актуальным и желанным для действующей российской элиты, хоть сам политолог с радостью поддержал бы любой из них.