Нижний Тагил, Свердловская область, 26 января, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Свердловской области полиция возбудила и расследует уголовное дело по факту хранения немаркированной алкогольной продукции с целью дальнейшего сбыта. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Pixabay.com Алкоголь

Подозреваемым оказался 55-летний уроженец Закавказья, занимающийся продажей продуктов питания. На его складе среди мешков с мукой и сахаром были выявлены нелегальные табачные и алкогольные изделия. Также подобный товар нашли в двух небольших грузовых фургонах около склада.

Всего полицейские изъяли почти 3300 бутылок водки, около 3500 бутылок коньяка, почти 55 тыс. пузырьков спиртосодержащего косметического средства по 100 мл, а также больше 30 тыс. пачек табачной продукции.

Бизнесмен признал за собой вину. Суда он ждёт под подпиской о невыезде.