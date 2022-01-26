Манила, , 07:20 — REGNUM Вблизи филиппинского острова Минданао 26 января произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Остров Минданао JL 09

Подземные толчки были зафиксированы вблизи юго-восточного побережья острова, с эпицентром в 118 километрах от провинции Сарангани (около 500 тысяч жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине одиннадцать километров.

О пострадавших и возможных разрушениях не сообщается. Отмечается, что специалисты института исключают вероятность повторения в этом районе в ближайшее время подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области в ночь на 26 января произошло землетрясение магнитудой 4,3.

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