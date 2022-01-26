Якутск, 26 января, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Школьникам Якутии запретили выезжать группами за пределы республики. Участие в спортивных, культурных и образовательных мероприятиях за пределами региона запретило министерство образования республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Минобразования издало специальный приказ, который запрещает выезды детей и подростков. Документ будет действовать до особого распоряжения.

В соответствии с распоряжением, руководителям образовательных организаций и структур дано указание минимизировать количество командировок в районы республики, главам техникумов и колледжей — организовать соблюдения самоизоляции студентами, которые находятся на «дистанционке».

«Ограничения носят вынужденный и временный характер», — подчеркнули в министерстве образования Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, число госпитализаций якутян с диагнозом COVID-19 остаётся стабильно большим. За сутки в ковидные госпитали положили 127 человек (днём ранее — 135). 25 января было выявлено 1710 новых случаев коронавирусной инфекции.