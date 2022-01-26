Биробиджан, 26 января, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Одиннадцать классов семи школ столицы Еврейской автономии закрыты на карантин. В том числе ученики двух классов отправлены по домам из-за выявления COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в пресс-службе мэрии Биробиджана.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Читайте также: В столице ЕАО школьников начали отправлять на карантин из-за COVID-19

«Детей не переводят на «дистанционку», а полностью приостанавливают учебный процесс на время карантина», — пояснил первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Еврейской автономии превышен на 12,3%. В основном болеют школьники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за высокой заболеваемости ОРВИ в Биробиджане были закрыты на карантин три класса. Помещения учреждений образования дезинфицировали.