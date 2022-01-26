Токио, 26 января, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В ситуации, которая складывается вокруг Украины, Япония будет действовать исключительно в русле политики стран Группы семи (G7). Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, прозвучавшее во время прений в бюджетной комиссии парламента, 26 января сообщает агентство Kyodo.

(сс) 首相官邸ホームページ Фумио Кисида

Фумио Кисида «Мы с большой обеспокоенностью следим за наращиванием РФ своего военного присутствия. Мы будем действовать надлежащим образом в русле политики G7».

Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении, распространённом канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона, говорится о том, что случае вторжения России на Украину против неё будут применены беспрецедентные карательные меры. И это является солидарной позицией властей Великобритании и ряда других ведущих стран НАТО.