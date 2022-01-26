Якутск, 26 января, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Число госпитализаций якутян с диагнозом COVID-19 остаётся стабильно большим. За сутки в ковидные госпитали положили 127 человек (днём ранее — 135), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 января в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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25 января было выявлено 1710 новых случаев коронавирусной инфекции (днём ранее — 1525).

«Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания», — подчеркнули в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, учебно-спортивный комплекс «Триумф» в Якутске будут использовать для приёма больных коронавирусом. Красную зону решили разместить именно там из-за большой площади здания.